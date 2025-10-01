Croatia Airlines a réceptionné son premier Airbus A220-100 le 29 septembre, un appareil contractualisé auprès du loueur américain Air Lease Corporation (ALC). L’appareil, baptisé « Dubrovnik » (MSN 50087, 9A-CAO), est configuré avec une cabine de 127 sièges.

Croatia Airlines devient ainsi la cinquième compagnie aérienne au monde à exploiter la version la moins capacitaire de la famille A220.

Le transporteur disposait déjà de 6 A220-300 dans sa flotte, des appareils livrés au cours des 12 derniers mois. Le renouvellement complet de sa flotte sera achevé en 2027, Croatia Airlines souhaitant une flotte homogène de 15 A220 (dont deux A220-100).

Pour rappel, 6 appareils ont été acquis auprès d’Airbus, les autres provenant des portefeuilles des loueurs ALC, Griffin Global Asset Management et Azorra.