Le conseil d’administration de Brussels Airlines a approuvé l’introduction de cinq Airbus A320neo supplémentaires dans la flotte. Ces appareils, neufs, porteront à treize le nombre d’A320neo de la compagnie et seront livrés à partir de 2027.

Brussels Airlines exploite en effet cinq A320neo actuellement et attend la livraison de trois appareils supplémentaires dans les prochains mois, le premier devant être remis en novembre.

Quatre des appareils remplaceront des avions actuellement en service, le dernier servira à la croissance des capacités.

En parallèle, la flotte long-courrier va être portée à 13 appareils et voir ses cabines rénovées à partir de 2027.