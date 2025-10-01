Airbus et Air India ont inauguré un centre de formation avancée de pilotes à l’Air India Aviation Training Academy de Gurugram (Haryana), près de New Delhi.

Ce centre ultramoderne formera plus de 5 000 nouveaux pilotes de ligne au cours de la prochaine décennie pour soutenir la croissance exponentielle de l’aviation commerciale en Inde. Il s’agit d’une coentreprise détenue à parts égales par l’avionneur et la compagnie aérienne indienne.

Ce nouveau centre de 12 000 m² sera ainsi équipé de 10 simulateurs de vol (FFS) à terme, ainsi que de salles de classe et de briefing ultramodernes. Conçu pour former les pilotes des familles d’Airbus A320 et A350, ce centre propose des formations homologuées par la DGCA indienne et par l’EASA, garantissant ainsi que la formation des pilotes en Inde répond aux normes internationales les plus strictes.

Le centre est actuellement équipé de deux simulateurs pour les appareils de la famille A320. Six autres simulateurs A320 et deux simulateurs A350 seront installés progressivement par la suite.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre des efforts continus de modernisation et d’expansion de la flotte d’Air India, suite aux commandes massives d’appareils passées par le transporteur en 2023 et 2024.

Par ailleurs, Air India a indiqué être en train de créer la plus grande organisation de formation au pilotage (FTO) d’Asie du Sud à Amravati (Maharashtra). Agréée par la DGCA et située à l’aéroport Belora d’Amravati, cette école ambitionne de former 180 pilotes chaque année, contribuant ainsi à répondre à la forte demande de pilotes de ligne dans le cadre du développement de la flotte d’Air India.

Airbus disposera pour sa part d’un total de 14 simulateurs FFS positionnés en Inde.