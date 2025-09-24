Air France-KLM et SAS ont étendu leurs accords de coopération commerciale pour renforcer leur positionnement sur le secteur transatlantique, entre la Scandinavie et les Etats-Unis. Avec cette nouvelle étape, Air France pourra apposer son code sur les vols transatlantiques sans escale opérés par SAS. Quatorze liaisons sont concernées, au départ de Copenhague, Oslo et Stockholm.

Un accord de partage de code est déjà en vigueur, permettant à SAS d’apposer son code sur plusieurs vols long-courriers assurés par Air France et KLM, au départ de Paris CDG et Amsterdam. Un autre accord réciproque est également fonctionnel depuis 2024 sur le réseau européen.