A l’occasion du salon international du tourisme FITUR, qui vient de refermer ses portes à Madrid, Air Europa a dévoilé qu’elle avait confirmé sa commande d’Airbus A350. Annoncée en novembre au salon de Dubaï et finalisée en décembre, elle porte sur l’acquisition de jusqu’à quarante A350-900.

Aucune nouvelle précision quant aux modalités de l’accord n’a été fournie.

Les A350 lanceront le renouvellement de la flotte long-courrier de la compagnie et constituent un revirement majeur de la politique de flotte d’Air Europa, puisque ce segment est aujourd’hui porté par les 787 de Boeing. Elle avait mis en service son premier appareil en 2016 – après en avoir loué un à LOT l’année précédente – et en exploite actuellement vingt-huit exemplaires (dix -8 et dix-huit -9).

Elle estime toutefois qu’il « représente la meilleure garantie pour poursuivre son expansion », c’est pourquoi il « constitue l’axe central de son projet de renouvellement de la flotte long-courrier ».

La compagnie reste toutefois fidèle à Boeing pour sa flotte moyen-courrier, qui se renouvelle avec des 737 MAX.