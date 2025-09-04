Etihad poursuit sur sa lancée. La compagnie d’Abu Dhabi a annoncé qu’elle avait engrangé des bénéfices records pour son premier trimestre et que sa flotte avait passé le cap symbolique de la centaine d’appareils sur la période.

Avec un chiffre d’affaires en hausse de 16 % à 3,7 milliards de dollars, Etihad a connu une nouvelle période de croissance rentable, poussée à la fois par son activité passagers et son activité cargo. L’expansion de son réseau et de son offre, couplée à une demande dynamique, lui a permis de dégager un bénéfice de 306 millions de dollars, un record pour un premier semestre, en hausse de 32 %. La marge EBITDA reste élevée, à 20 %, grâce à une amélioration des performances opérationnelles et des gains d’efficacité.

La compagnie ajoute qu’elle a transporté 10,2 millions de passagers sur la période, un nombre en hausse de 17 %. Enfin, sa flotte compte désormais plus de 100 appareils. Elle en a en effet intégré vingt en dix-huit mois, notamment avec l’introduction de son sixième Airbus A350 et la réactivation de son septième A380. Elle souligne que le mois de juillet a vu l’intégration de cinq appareils, dont son premier A321LR, un record sur une période si courte.

Antonoaldo Neves, le directeur général de la compagnie, se félicite : « Nous avons déjà dépassé les objectifs de croissance que nous avions fixés dans notre stratégie, nous restons concentrés sur l’exécution et nous nous engageons dans une expansion fondée sur l’efficacité, le service et l’innovation. »