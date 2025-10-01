Air Antilles s’assure quatre mois supplémentaires d’opérations. La compagnie a annoncé qu’un arrêté daté du 30 septembre renouvelait pour quatre mois sa licence d’exploitation – elle avait été renouvelée le 30 juin pour la dernière fois.

Elle va donc pouvoir poursuivre ses opérations et son plan de redressement. Celui-ci « comprend une évolution de l’actionnariat, entamée au cours de l’été 2025 avec l’intervention d’une banque d’affaires, et la finalisation d’un projet de développement jusque-là entravé par des contraintes administratives », indique-t-elle.

Après sa liquidation judiciaire en 2023, Air Antilles a été relancée en juin 2024 par la collectivité de Saint-Martin et le groupe Edeis, dans le but d’assurer la connectivité entre les îles françaises des Caraïbes. Cependant, sa fragilité financière avait poussé les autorités à rendre temporaire sa licence d’exploitation, à partir d’avril 2025.

Air Antilles souhaite convaincre qu’elle joue un rôle essentiel dans la continuité territoriale et souligne que près de 100 000 passagers ont voyagé sur ses appareils depuis le début de l’année, dont 30 000 au mois d’août.