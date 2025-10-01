Figeac Aéro continue d’engranger les contrats. Sa filiale nord-américaine a ainsi remporté un nouveau marché auprès de Bombardier. Il porte sur la production des panneaux métalliques de revêtement équipant la dérive des Global 7500 et Challenger 350, notamment sur les phases de formage et de traitement de surface de ces panneaux.

Il s’agit d’un contrat pluriannuel d’une valeur de 8 millions de dollars, qui contribuera au chiffre d’affaires du groupe dès le second semestre de l’exercice. Figeac Aéro North America n’aura par ailleurs pas besoin de développer ses capacités industrielles actuelles pour l’honorer.

Le groupe souligne que 35 % des nouveaux contrats enregistrés dans le cadre du programme Pilot 28 concernent des productions dans ses filiales nord-américaines.