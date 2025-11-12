Satair, la filiale d’Airbus spécialisée dans les pièces détachées pour avions commerciaux, a annoncé l’acquisition de la société américaine Unical Aviation Inc., fournisseur mondial de pièces et composants aéronautiques, ainsi que de sa filiale ecube, spécialiste du stockage, du démantèlement et de la transition d’appareils.

Cette opération vient ainsi encore renforcer le positionnement de Satair sur le marché des pièces usagées reconditionnées (USM). Le périmètre de l’acquisition inclut les sept sites opérationnels et bureaux de Unical et ecube en Amérique du Nord, en Espagne et au Royaume-Uni, avec un chiffre d’affaires combiné de 298 millions de dollars en 2024 pour un effectif de 413 personnes.

La transaction reste soumise aux autorisations réglementaires habituelles et devrait être finalisée au début de l’année prochaine.

« Cette acquisition vise avant tout à renforcer les capacités de gestion du cycle de vie des aéronefs sur le marché de l’après-vente aéronautique. Prolonger la durée de vie des ressources matérielles est essentiel : c’est non seulement le moyen le plus efficace de maximiser la valeur des actifs, mais c’est aussi un élément fondamental de la mise en place de pratiques responsables en matière de matériaux, bénéfiques à la fois pour nos clients et pour l’avenir à long terme de notre secteur » a expliqué Richard Stoddart, PDG de Satair et Directeur d’Airbus Material Services.

Pour rappel, Satair avait fait l’acquisition de la société américaine VAS Aero Services en 2022 afin de se positionner sur les pièces USM, une orientation renforcée avec sa nouvelle implantation de Chengu pour commercialiser des actifs aéronautiques en fin de vie à destination de la Chine et du monde entier. Les pièces usagées sont ainsi distribuées via le vaste réseau de Satair et de VAS.