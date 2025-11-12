StandardAero a officiellement lancé les travaux d’agrandissement de son site de maintenance de moteurs de Winnipeg (Manitoba), un chantier qui permettra d’ajouter quelque 6 500 m² à cette installation pour accroître ses capacités et accélérer les délais d’exécution (TAT) de ses services pour les moteurs commerciaux et militaires.

L’investissement, réalisé en partenariat avec le gouvernement du Manitoba dont l’apport s’élève à 3 millions de dollars canadiens, permettra d’étendre la capacité de maintenance dédiée aux CF34 équipant notamment les Embraer E175 et MHIRJ CRJ700, ainsi qu’aux moteurs CFM56-7B des Boeing 737 NG et de leurs variantes militaires comme le P-8A Poseidon.​

« StandardAero est ravi de réaffirmer son engagement envers ses clients des moteurs CF34 et CFM56 à travers le monde grâce à ce nouvel investissement dans son usine de Winnipeg, qui augmentera la superficie du bâtiment de 40 % », a déclaré Russ Ford, le PDG de StandardAero.

La société MRO nord-américaine emploie actuellement 1 500 personnes à Winnipeg. Elle ajoute que la majorité des volumes de maintenance additionnels sont déjà couverts par des contrats longue durée avec des opérateurs civils et militaires.