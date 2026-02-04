A l’occasion du salon de Singapour, Tigerair Taiwan a décidé d’annoncer sa toute première commande pour l’A321neo. L’accord signé avec Airbus porte sur l’acquisition de quatre exemplaires de l’appareil, qui deviendront les piliers de l’expansion de ses capacités.

Tigerair Taiwan exploite en effet aujourd’hui neuf A320 et huit A320neo.

« Avec ses 232 sièges, l’A321neo nous permet d’augmenter la capacité de nos routes les plus demandées et d’accélérer l’expansion de notre réseau. En desservant davantage de passagers vers plus de destinations avec un coût par siège réduit, cet investissement renforce notre position de leader parmi les compagnies aériennes low-cost à Taïwan », commente Joyce Huang, présidente de Tigerair Taiwan. Ils seront notamment placés sur les liaisons avec le Japon.

En décembre dernier, Tigerair avait déjà indiqué que son conseil d’administration avait approuvé l’acquisition de ces quatre A321neo, ainsi que d’onze autres A321neo en leasing auprès d’Avolon et ICBC (couverts par des baux de douze ans). Les livraisons interviendront d’ici 2031 pour les appareils en leasing et d’ici 2035 pour les appareils en commande directe.