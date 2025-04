Safran Landing Systems a inauguré un nouveau centre d’ingénierie et de support client à Gloucester (Royaume-Uni). Baptisé « building 16 », ce nouveau bâtiment rassemble plus de 300 ingénieurs et spécialistes du support, de la qualité, de la production et de la chaîne d’approvisionnement, favorisant ainsi la collaboration autour du développement des trains d’atterrissage de nouvelle génération.

Il s’inscrit dans le cadre d’un projet d’investissement en trois phases qui comprend la rénovation des installations existantes, la construction de nouveaux bâtiments et la création d’un showroom.

Fondé en 1937 par George Dowty, ce site est l’un des plus importants pour le spécialiste des atterrisseurs du groupe Safran. Il emploie 1200 salariés et assure notamment l’assemblage des trains principaux de l’Airbus A350-900, de l’A330neo et de la famille A320neo, aux côtés du centre de Bidos.

À noter que Safran Landing Systems dispose également d’un centre de réparations à Gloucester.