Pratt & Whitney se rapproche encore de l’écosystème européen de la recherche en installant un centre de technologie et d’innovation aux Pays-Bas. Celui-ci, baptisé ETIC (pour European Technology and Innovation Center), a été inauguré officiellement le 13 novembre et va permettre au motoriste de collaborer avec l’industrie et le monde universitaire, aussi bien aux Pays-Bas que dans le reste de l’Europe, avec un focus sur la recherche et le développement des technologies de propulsion aéronautique.

ETIC est localisé dans le centre d’innovation européen existant de Collins Aerospace à Houten et voit le jour après la signature d’un accord-cadre de sa maison-mère RTX avec l’université technologique de Delft et de protocoles d’accord avec le Netherlands Aerospace Group.

Pratt & Whitney précise que les domaines de recherche et de collaboration qui seront privilégiés dans ce centre seront les systèmes de turbines à gaz avancés, la propulsion hybride-électrique et la propulsion à hydrogène.

Affirmant que le motoriste gagne ainsi un accès direct à l’écosystème d’innovation néerlandais, le professeur Henri Werij, doyen de la faculté d’ingénierie aérospatiale de l’université technique de Delft, souligne qu’« une collaboration étroite avec les principales entreprises aérospatiales est essentielle pour développer les technologies nécessaires à un avenir durable de l’aviation et pour former les talents qui feront progresser notre industrie. »