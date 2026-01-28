Recaro a décidé d’augmenter ses capacités de production à Swiebodzin. L’équipementier allemand va doubler la taille des zones de production et de logistique de ses installations polonaises pour atteindre une surface de 18 000 m², ainsi que la taille de ses bureaux. Les travaux devraient s’achever au troisième trimestre 2026.

Cette extension s’inscrit dans le cadre du programme « space2grow » et va aider Recaro Aircraft Seating Polska à soutenir la croissance de la demande pour ses sièges d’avions.

En plus d’offrir davantage de surface pour accélérer la production, l’extension du site de Swiebodzin sera l’occasion d’intégrer des avancées technologiques dans les usines. Recaro cite par exemple un système d’entrepôt automatisé qui facilitera l’envoi des matériaux aux lignes de production et permettra d’améliorer les délais de fabrication. La gestion de l’espace sera également plus intelligente dans une optique de réduction des coûts et d’adaptation plus rapide aux variations du volume des commandes et aux temps de réponse aux demandes des clients.