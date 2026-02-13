Face à l’engouement de ses passagers pour les services de connectivité en vol, Southwest Airlines a décidé de se tourner vers Starlink pour fournir une connexion Wi-Fi de nouvelle génération sur l’ensemble de son réseau. Le premier appareil équipé entrera en service durant l’été 2026 et le service sera déployé sur 300 avions d’ici la fin de l’année.

« Le Wi-Fi gratuit a remporté un franc succès auprès de nos membres Rapid Rewards, et nous savons que nos clients s’attendent à bénéficier d’une connectivité fluide sur tous leurs appareils lorsqu’ils voyagent », explique Tony Roach, vice-président exécutif, directeur de la clientèle et de la marque chez Southwest Airlines. « Starlink offre cette expérience comme à la maison dans les airs, donnant aux clients la possibilité de regarder leurs émissions préférées en streaming depuis n’importe quelle plateforme, de regarder des événements sportifs en direct, de télécharger de la musique, de jouer à des jeux, de travailler et de communiquer avec leurs proches du décollage à l’atterrissage. »

Jusqu’à présent, Southwest Airlines s’appuyait sur T-Mobile pour proposer un accès Wi-Fi gratuit à ses passagers.

L’adoption du système Starlink est une nouvelle étape franchie dans la transformation de l’expérience client que pousse la compagnie américaine. Elle a déjà opté pour l’attribution des sièges et une offre premium, une modernisation de la cabine avec des sièges Recaro, l’installation d’une prise électrique à chaque siège, de compartiments à bagages plus grands et de dossiers avec un support pour appareil électronique personnel, etc.