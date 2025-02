Spirit AeroSystems a annoncé que ses actionnaires avaient voté en faveur de l’acquisition proposée par Boeing lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 31 janvier.

Les négociations entre Spirit et Boeing avaient été révélées il y a près d’un an, suivies d’une annonce sur l’accord définitif en juin. L’objectif pour Boeing est de reprendre les activités de Spirit Aerosystems et les réintégrer aux siennes pour renforcer sa chaîne d’approvisionnement, un rachat évalué à environ 8,3 milliards de dollars.

La finalisation de l’opération est prévue pour le milieu de l’année 2025, sous réserve des approbations réglementaires nécessaires.

Pour rappel, un accord parallèle a été conclu entre Spirit et Airbus pour lui céder les activités dédiées à ses propres programmes d’avions commerciaux. Ces activités comprennent notamment la production de sections de fuselage de l’A350 à Kinston (Caroline du Nord) et à Saint-Nazaire, la production des ailes et du fuselage central de l’A220 à Belfast et à Casablanca, ainsi que la production des mâts réacteur de l’A220 à Wichita (Kansas).