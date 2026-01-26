La liste des destinations potentielles du Global 8000 vient encore de s’allonger. Bombardier a annoncé le 23 janvier que l’EASA (Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne) avait en effet octroyé sa certification de type à l’avion d’affaires.

Ayant déjà obtenu celle de Transports Canada en novembre derniers et celle de la FAA en décembre, le Global 8000 est déjà en service depuis le mois de décembre.

Bombardier rappelle que le jet d’affaires est le plus rapide, avec une vitesse maximale de mach 0,95. Doté d’un rayon d’action de 8 000 nm (14 800 km), il possède également des performances au décollage et à l’atterrissage comparables à celles d’un avion léger.

Il offre enfin une altitude cabine de 2 691 pieds (820 m) au niveau de vol 410, ce qui réduit la fatigue liée au voyage.