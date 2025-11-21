Elles ont été nombreuses à répondre présentes à la première édition du Prix Femmes de l’Aéro et du Spatial, à présenter leur parcours, leur engagement, leurs actions au sein du secteur aéronautique et spatial. Elles ont été 218 à partager leurs expériences, leurs missions, leur passion, et à incarner la richesse des talents qui font vivre ce secteur. Le GIFAS et le Journal de l’Aviation sont heureux de dévoiler les noms des 26 finalistes du Prix.

Pour le Prix du Jeune Talent – Hélène Boucher, qui célèbre une jeune femme dont l’audace et le potentiel promettent un avenir brillant dans l’aéronautique ou le spatial :

Juliette Caruso, Dassault Aviation

Perrine Harnisch, Safran Nacelles

Maëva Ongalé-Obeyi, Thales Avionics

Marie-Lou Viollet, ArianeGroup

Pour le Prix du Management – Maryse Bastié, qui distingue le leadership et la capacité à fédérer autour d’une vision stratégique :

Lynda Baumann, FedEx

Marie Delmas, Safran

Basma Jarbouai, Aéroport International Toulon Hyères

Véronique Pain, ArianeGroup

Pour le Prix des Métiers Techniques et de Terrain – Jacqueline Auriol, mettant en lumière une experte de terrain :

Maëva Guibert, Airbus Atlantic

Caroline Mary, Safran Helicopter Engines

Pauline Moreau, Aviation légère de l’armée de Terre, Aviation Center of Excellence

Amandine Randuineau, DGA – Direction générale de l’armement

Le Prix de l’Enseignement & Transmission – Louise Faure Favier, qui honore une femme diffusant la culture aéronautique et spatiale par la pédagogie et la transmission :

Karima Benouaret, Air France

Sandra Bouxirot, France-BIA

Angela Franco, Latecoere

Trois candidates restent en lice pour le Prix de la Carrière – Caroline Aigle, qui célèbre un parcours exceptionnel :

Florence Minisclou, Safran Aircraft Engines

Anne Ducarouge, Airbus

Veronique Carteaux, Airbus Atlantic

Le Prix de l’Innovation & Recherche – Valérie André, qui honore une contribution remarquable à la recherche ou à l’innovation, ouvrant de nouvelles perspectives grâce à une expertise scientifique ou technique, devra départager :

Aurélie Falcone, PhD, Ascendance

Veronica Orlandi, Laboratoire plasma et conversion d’énergie (Laplace )

Emmanuelle Peter, Safran E&D

Estelle P., ONERA – The French Aerospace Lab

Le Prix de l’Initiative Sociale ou Environnementale – Marie Marvingt, distinguera une femme utilisant l’innovation aéronautique ou spatiale pour le progrès social, la santé ou l’environnement, parmi :

Sandrine Rolland, Airbus

Bénédicte Le Borgne-Jourdan, Safran Composites

Sophie Coppin, Direction Générale de l’Aviation Civile

Richard Sandrine, Centre National d’Études Spatiales

Enfin, un Grand Prix Femme de l’année sera également remis à l’une des lauréates pour son impact exceptionnel au cours de l’année.

Rendez-vous le 3 décembre à l’Aéro-Club de France pour la cérémonie de remise des Prix Femmes de l’Aéro et du Spatial.