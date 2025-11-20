La date limite pour exprimer leur intérêt à participer au processus de privatisation de TAP Air Portugal approchant, les groupes européens dévoilent leur jeu. Air France-KLM a officiellement fait part du sien auprès de l’agence publique portugaise Parpublica le 19 novembre, suivi par Lufthansa le 20. Ce ne sont pas des surprises, leurs dirigeants avaient déjà plusieurs fois confirmé que le dossier les intéressait lors de prises de parole publiques.

Le gouvernement portugais prévoit en effet de privatiser partiellement TAP Air Portugal, en cédant une participation de 49,9 % du capital, dont 5 % aux employés, et a approuvé l’ouverture du processus au mois de septembre. Il conserve 50,1 % du capital afin de préserver la marque, le hub et le siège de la compagnie. Les candidats ont jusqu’au 22 novembre pour se manifester.

TAP Air Portugal se présente d’ailleurs sous son meilleur jour. Sa restructuration touche à sa fin et ses résultats du troisième trimestre présentent un bénéfice net de 126 millions d’euros, qui lui permet de présenter un bilan positif sur les neuf premiers mois de l’année (de 55,2 millions d’euros), porté notamment par l’activité maintenance et le dynamisme des opérations durant l’été.

Lufthansa souligne que son « objectif est de renforcer la connectivité mondiale du Portugal, de préserver l’identité portugaise de TAP et d’assurer la croissance durable de la compagnie aérienne », selon les mots de Carsten Spohr, président du directoire et PDG de Deutsche Lufthansa AG. Il met en avant l’appartenance de la compagnie portugaise à Star Alliance et les propres investissements du groupe au Portugal dans le secteur de la maintenance – un nouveau site est en construction dans la région de Porto – pour faire valoir sa position. Il compte renforcer la position de Lisbonne comme hub transatlantique.

Lufthansa et Air France-KLM veulent jouer un rôle moteur dans la consolidation du ciel européen. C’est ainsi que le premier à pris une participation dans la compagnie italienne ITA Airways et le second dans la compagnie scandinave SAS.