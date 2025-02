Le groupe Triumph annonce qu’il va être racheté par des affiliés des fonds d’investissement Warburg Pincus et Berkshire Partners, par l’intermédiaire d’une entité nouvellement formée pour une valeur totale d’environ 3 milliards de dollars. Approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de Triumph, la transaction devrait être finalisée au cours du second semestre de 2025, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises.

Lorsqu’elle sera achevée, Triumph ne sera plus coté à la bourse de New York. Elle deviendra une société entièrement privée, détenue par les deux fonds.

« Au cours des dernières années, Triumph a optimisé avec succès son portefeuille, construit autour d’une équipe et de capacités de classe mondiale. Cette transaction reconnaît la position de notre société en tant que fournisseur apprécié de systèmes d’ingénierie critiques et de composants propriétaires pour les clients OEM et le marché de l’après-vente. En tant que société privée en partenariat avec Berkshire Partners et Warburg Pincus, Triumph sera mieux à même de répondre aux besoins évolutifs de ses clients et d’offrir davantage d’opportunités à ses employés », commente Dan Crowley, président du conseil d’administration, président et directeur général de Triumph.