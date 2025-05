C’est finalement l’État indien du Karnataka qui accueillera la future chaîne d’assemblage final (FAL) dédiée à l’hélicoptère léger H125 d’Airbus Helicopters. Tata Advanced Systems Limited (TASL) et l’hélicoptériste européen ont tranché et elle sera implantée à Kolar, dans la région industrielle de Vemgal, à moins d’une centaine de kilomètres de Bangalore.



TASL y possède déjà plusieurs installations, dont un centre de production de satellites. La presse indienne avait par ailleurs révélé l’acquisition d’un terrain de près de 7 hectares le mois dernier pour l’établissement de cette future FAL.

Le projet de création d’une ligne d’assemblage dédiée au H125 avait été dévoilé au début de l’année dernière par le PDG d’Airbus, Guillaume Faury, et par le président de Tata Sons, Natarajan Chandrasekaran, lors d’une visite officielle du Président de la République Emmanuel Macron en Inde.



Ces hélicoptères, qui font partie de la grande famille des Écureuil, seront destinés au marché indien, mais aussi à certains pays voisins. Le H125 était jusqu’à présent produit en France (Marignane), aux États-Unis (Columbus) et au Brésil (Itajubá).

Cette nouvelle FAL, qui s’inscrit dans l’initiative du « Make in India », sera en charge de l’intégration des principaux assemblages de composants, de l’avionique et des systèmes de mission, de l’installation des faisceaux électriques, des circuits hydrauliques, des commandes de vol, des composants dynamiques, du système de carburant et du moteur. Elle effectuera également les tests, la qualification et la livraison des H125 aux clients.

La capacité initiale prévue est de dix hélicoptères par an, avec une augmentation progressive envisagée pour la suite, Airbus évaluant le besoin à 500 hélicoptères de cette catégorie en Inde et en Asie du Sud au cours des 20 prochaines années. Le site accueillera également des activités de maintenance, réparation et révision (MRO).

Pour rappel, cette nouvelle ligne d’assemblage finale sera aussi la deuxième FAL mise en place en Inde par Airbus et TASL, avec celle dédiée à l’avion de transport militaire C295 à Vadodara (Gujarat).

Airbus Helicopters précisait il y a quelques semaines que la famille des hélicoptères Écureuil avait dépassé les 4300 exemplaires en service. Elle représente près de 80% du marché des hélicoptères monomoteurs de taille intermédiaire.