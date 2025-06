La Commission européenne a officiellement donné son feu vert à la création d’une joint-venture entre BAE Systems (Royaume-Uni), Japan Aircraft Industrial Enhancement Co Ltd (Japon, filiale de Mitsubishi Heavy Industries et de SJAC qui fédère près de 130 entreprises du secteur aéronautique nippon) et Leonardo S.p.A. (Italie) pour piloter le programme d’avion de combat de sixième génération Global Combat Air Programme (GCAP).

Cette entité, détenue à parts égales par les trois industriels, sera basée au Royaume-Uni et dirigée dans un premier temps par un PDG nommé par Leonardo. Elle assurera la maîtrise d’œuvre du programme, coordonnant la conception, le développement et l’intégration des technologies avancées, telles que l’intelligence artificielle, le cloud de combat et des liaisons de données sécurisées.

Pour rappel, le GCAP vise une entrée en service à l’horizon 2035 pour répondre aux besoins du Royaume-Uni, de l’Italie et du Japon, tout en ouvrant la porte à d’éventuelles exportations. Il est le fruit de la fusion des programmes Tempest britannique et F-X japonais établie fin 2022.

Il remplacera les premiers Eurofighter Typhoon de la Royal Air Force (RAF) et de l’Aeronautica Militare, mais aussi les Mitsubishi F-2 de la Force aérienne d’autodéfense japonaise (JASDF).