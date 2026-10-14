Figeac Aero a annoncé le 13 octobre qu’il avait finalisé l’acquisition de Bodycote Sud-Ouest, société spécialisée dans les traitements thermiques pour le secteur aéronautique. Le groupe renforce ainsi son activité de traitement de surface et procédés spéciaux, l’activité de Bodycote Sud-Ouest étant très complémentaires des siennes.

Bodycote Sud-Ouest était une filiale du groupe britannique Bodycote et est rebaptisée Figeac Aéro Cambes. Son site de production principal, situé à Cambes (Lot) donc, devient le quinzième site du groupe et est appelé à devenir son pôle d’excellence pour les procédés spéciaux. Figeac Aéro prévoit de poursuivre son renforcement industriel et commercial, afin de le positionner avantageusement pour accompagner la hausse des cadences de production dans le secteur des aérostructures, notamment les moteurs.

Le groupe rappelle que le site de Bodycote Sud-Ouest se concentre sur les « procédés spéciaux complémentaires comme le soudage par faisceau d’électrons, la radioscopie et une grande diversité d’opérations de traitement thermique », et que son carnet de commandes est fortement lié au programme Airbus A350.

Il estime que son intégration va lui permettre de réinternaliser et développer des services à forte valeur ajoutée. Elle va également lui permettre d’intégrer des compétences critiques au sein de la chaine d’approvisionnement aéronautique et défense, complémentaires à ses propres expertises jusqu’ici, ce qui renforcera sa position de « one-stop shop de la pièce et sous-ensemble métallique ».

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du programme d’initiatives dévoilé en juin dernier, qui vise la réinternalisation des activités de traitement de surface et le développement de l’activité liée au secteur de la défense.

« L’acquisition de Bodycote Sud-Ouest (…) répond à plusieurs objectifs essentiels pour Figeac Aéro : renforcer notre intégration verticale, notamment dans le domaine du traitement de surface et des procédés spéciaux, sécuriser des compétences industrielles rares et soutenir la montée en cadence de programmes stratégiques sur lesquels le Groupe occupe des positions de premier plan. Le site constitue ainsi une base technique forte que le groupe entend continuer à développer », résume Thomas Girard, directeur général adjoint du groupe Figeac Aéro.