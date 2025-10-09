Lufthansa Technik s’est rapproché de l’industriel allemand Hensoldt, jusqu’ici plutôt connu pour ses systèmes électroniques dans la défense, pour lancer une nouvelle génération d'enregistreurs embarqués pour la famille A320 d’Airbus.

Selon les deux partenaires, ces nouveaux enregistreurs offrent des améliorations significatives par rapport aux anciens enregistreurs de conversations (CVR) et de données de vol (FDR), en particulier grâce à leur capacité d’enregistrement très supérieure, allant même jusqu'à 1 600 heures pour les données de vol...