Thales et StandardAero annoncent que la société autrichienne Heli Austria, l’un des principaux opérateurs d’hélicoptères en Europe, a choisi le système de pilote automatique Stable Light 4-Axis pour équiper l’un de ses hélicoptères Airbus H125. Heli Austria devient de fait le premier client européen pour ce pilote automatique 4 axes.

Ce système est actuellement en cours d’installation dans les locaux d’Heli Austria à Sankt Johann im Pongau, à Salzbourg.

« La sécurité opérationnelle et celle des pilotes sont très importantes pour Heli Austria. Nous attendions avec impatience l’opportunité d’être le premier client en Europe à s’équiper de ce produit éprouvé. Les fonctionnalités de sécurité supplémentaires et la fiabilité accrue représentent un avantage précieux pour nos pilotes » a déclaré Roy Knaus, le PDG d’Heli Austria.

StableLight 4-Axis est basé sur le Compact Autopilot System de Thales et permet une augmentation de la stabilité et des fonctionnalités de vol automatisé, notamment la récupération d’altitude en montée, la tenue de vol stationnaire automatique et de nombreuses autres fonctionnalités permettant de réduire considérablement la charge de travail du pilote.

Le pilote automatique 4 axes conçu par Thales avec la société américaine StandardAero est déjà certifié par la FAA depuis novembre dernier pour la famille d’hélicoptères AS350/H125, avec une validation de l’EASA attendue prochainement.