Airbus a ajouté 10 nouveaux gros-porteurs A350 à son carnet de commandes au mois de septembre, les seuls appareils contractualisés durant le mois. Il s’agit de deux exemplaires de l’A350-900 destinés à un client privé enregistré le 8 septembre et d’un contrat pour 8 A350-900 émanant d’un client non identifié enregistré le 16 septembre.

Le numéro un mondial des avions commerciaux a ainsi vendu 610 avions commerciaux depuis le début de l’année (au 30 septembre), avec 514 appareils en commandes nettes après la prise en compte de 96 annulations (dont 84 A320neo).

Du côté des livraisons, le mois de septembre a été un mois satisfaisant, avec 73 appareils à destination de 41 clients. Il s’agit de 68 avions monocouloirs (1 A220-100, 8 A220-300, 1 A319neo, 18 A320neo et 40 A321neo), de 4 A330-900 (le premier exemplaire d’Air Côte d’Ivoire, deux pour Delta Air Lines et un pour CIT Leasing destiné à Malaysia) et d’un A350-900 (Turkish Airlines).

À titre de comparaison, l’avionneur européen avait livré 50 appareils en septembre 2024 et 55 en septembre 2023.

Le total des livraisons pour les 9 premiers mois de l’année s’établit ainsi à 507 appareils pour 79 clients. Airbus vise toujours l’objectif des quelque 820 livraisons cette année, alors qu’il reste soumis aux difficultés au niveau de sa supply-chain, en particulier au niveau des moteurs de ses monocouloirs.