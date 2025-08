Malaysia Aviation Group (MAG) a annoncé le transfert d’une grande partie des opérations de sa compagnie régionale Firefly de l’aéroport Sultan Abdul Aziz Shah (Subang – SZB) vers le Terminal 1 de l’aéroport international de Kuala Lumpur (KUL), à compter du 19 août.

Seuls ses vols opérés en ATR 72-600 continueront d’être assurés depuis la plateforme régionale de Kuala Lumpur, ses Boeing 737-800 étant bientôt basés à KLIA.

Les vols opérés en turbopropulseurs continueront d’être assurés depuis l’aéroport de Subang, garantissant ainsi la desserte des principales destinations régionales.

« Ce transfert vers KUL permettra à Firefly d’augmenter ses vols de façon plus efficace, d’améliorer les correspondances pour les passagers et de tirer parti des synergies du groupe, notamment en matière d’ingénierie, d’assistance au sol et de restauration. L’aéroport de Subang continuera de jouer un rôle stratégique dans le réseau de Firefly grâce à ses vols en turbopropulseurs, essentiels pour relier de nombreuses destinations nationales et régionales. Cette décision renforce notre volonté de faire de KUL notre hub principal, tout en poursuivant notre mission : offrir des solutions de voyage accessibles à travers le pays » a déclaré Izham Ismail, le Directeur Général de Malaysia Aviation Group.

Pour rappel, Firefly avait déployé ses monocouloirs Boeing à Subang l’année dernière, au moment où la seconde plateforme aéroportuaire de Kuala Lumpur s’était ouverte aux vols réguliers assurés en avions à réaction. La filiale régionale de MAG assure plus de 2000 vols par semaine vers 8 destinations.