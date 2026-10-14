Boeing a à son tour publié son bilan trimestriel de commandes et livraisons. L’avionneur américain annonce avoir livré 57 appareils en septembre, portant le total de ses livraisons du troisième trimestre à 161 appareils. Il a ainsi remis 43 737 MAX à ses clients, ainsi que quatre 767, deux 777F et huit 787.

Depuis le début de l’année, Boeing indique avoir livré 475 avions, dont 367 monocouloirs et 62 Dreamliner.

Le mois de septembre a été assez fort en termes de commandes, puisque 165 appareils ont été inscrits au carnet de commandes de l’avionneur. Ce nombre a été boosté par le contrat de Turkish Airlines pour une centaine de 737 MAX, mais aussi par l’accord avec Lufthansa pour une vingtaine de 737 MAX et par un autre d’un client resté anonyme pour dix-sept 787-10.

Ainsi, sur le troisième trimestre, 218 appareils ont été commandés, portant ce nombre à 663 depuis le début de l’année (618 en net).