Lors de la mise à jour mensuelle de son tableau des livraisons, Boeing a annoncé qu’il avait livré 385 appareils depuis le début de l’année. Il dépasse ainsi dès la fin du mois d’août le nombre de livraisons qu’il avait effectuées au cours de toute l’année 2024 – il avait alors livré 348 appareils.

L’avionneur américain a remis 57 avions sur le seul mois d’août, répartis entre 42 Boeing 737 MAX (dont sept pour Ryanair), quatre 777F, neuf 787 et deux appareils destinés à des programmes militaires (un 737-700 et un 767-200).

En parallèle, il a enregistré des commandes pour 26 appareils, dont quatorze 777-9 de la part de Cathay Pacific et deux 787-10 d’Air New Zealand. Un client non identifié a également acquis cinq 787-9.