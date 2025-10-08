Dassault Aviation a annoncé que son 300ème avion de combat Rafale était sorti d’assemblage à Mérignac il y a quelques jours.

Selon l’avionneur français, « ce chiffre témoigne de la réussite opérationnelle, industrielle et commerciale de cet avion de combat qui n’a pas d’équivalent dans sa catégorie en termes de polyvalence et d’efficacité démontrée en opération ».

Il reste, pour l’instant, 233 exemplaires à produire, dont près de 180 qui seront livrés à l’export (Émirats arabes unis, Égypte, Indonésie, Inde, Serbie) et auxquels s’ajouteront une prochaine commande de l’Indonésie (nombre d’appareils non précisé, en plus des déjà contractualisés) et peut-être de 114 exemplaires supplémentaires pour l’Inde, une volonté confirmée par l’Indian Air Force au mois d’août.

L’avionneur est donc sur le point de très fortement augmenter son carnet de commandes du Rafale (533 exemplaires fermes aujourd’hui), avec une visibilité qui dépassera les 7 à 8 prochaines années.

Dassault Aviation a par ailleurs rappelé que le Rafale fédérait 400 entreprises françaises.