Le groupe belge Sonaca a finalisé l’acquisition de 51 % de la société espagnole Aciturri Aerostructures le 3 octobre, créant ainsi un leader européen du secteur des aérostructures, tant métalliques que composites.

Avec cette opération, Sonaca et Aciturri deviennent le premier fournisseur indépendant d’aérostructures en Europe et le troisième au niveau mondial, hors équipementiers et donneurs d’ordres. Leurs atouts combinés en font un partenaire clé pour la conception et la production d’avions de nouvelle génération. Tous deux sont déjà fournisseurs des principaux OEM.

« Il s’agit d’une transformation majeure pour notre groupe et pour l’industrie aérospatiale européenne dans son ensemble », a déclaré Yves Delatte, le PDG de Sonaca. « Dans un contexte mondial en pleine évolution, nous unissons nos forces pour devenir l’un des trois premiers acteurs indépendants mondiaux du secteur des aérostructures et jouer un rôle de premier plan dans l’aéronautique de demain » a-t-il ajouté.

La combinaison des activités des deux entreprises représente plus de 6 700 employés répartis dans sept pays (Belgique, Roumanie, Espagne, États-Unis, Canada, Mexique et Brésil) et un chiffre d’affaires de quelque 1,2 milliard d’euros dans leurs prévisions pour 2025.

Le groupe Sonaca a également indiqué que ce rapprochement contribuera d’une part à la décarbonation du transport aérien, un enjeu majeur pour l’avenir de l’aviation et que d’autre part, il lui permettra de renforcer son positionnement dans l’écosystème de défense européen, où la demande est en forte croissance.

Le projet de rapprochement de Sonaca et Aciturri avait été annoncé en décembre dernier.