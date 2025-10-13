À seulement quelques heures de l’ouverture du salon de l’Association de l’aviation d’affaires des États-Unis (NBAA-BACE) à Las Vegas, Bombardier a livré un premier Challenger 3500 à l’opérateur américain AB Jets, un client de longue date de l’avionneur canadien.

AB Jets a commandé trois appareils du même type, des avions qui viendront s’ajouter à sa flotte actuelle de neuf Learjet 60.

« Cette livraison est plus qu’une simple transaction, elle représente l’avenir d’AB Jets », a annoncé Andrew Bettis, président d’AB Jets. « Le Challenger 3500 est notre produit phare, un jet qui nous permet d’offrir à nos clients un plus grand confort, une plus longue distance franchissable et le même souci irréprochable de sécurité et de fiabilité qui caractérise notre culture » a-t-il ajouté.

Évolution du Challenger 350, le Challenger 3500 est entré en service en 2022, à peine un an après le lancement du programme. Il dispose d’une autonomie de 3 400 nautiques (environ 6 297 km).

Motorisé par deux turboréacteurs Honeywell HTF7350, le jet d’affaires de la catégorie super-intermédiaire reprend des caractéristiques de la gamme Global de Bombardier, comme les sièges Nuage en cabine, et promet une altitude cabine abaissée. Il propose également la commande vocale pour contrôler les systèmes d’éclairage, de température et de divertissement, et des écrans 4K de 24 pouces.