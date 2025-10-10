Les compagnies aériennes européennes en rêvaient depuis plus de deux ans, mais c’est finalement les États-Unis qui s’approchent d’une décision.

L'administration Trump souhaite en effet interdire le survol de l'espace aérien russe aux compagnies aériennes chinoises sur les liaisons à destination et en provenance des États-Unis, invoquant ce que les responsables qualifient d'avantage « déloyal » dont bénéficient les transporteurs chinois depuis 2022. Une même distorsion de concurrence est d'ailleurs en vigueur entre l’Europe et l’Asie du Nord, au détriment des compagnies aériennes européennes.

Le département du Transport des États-Unis (DOT) a annoncé le projet de décret le 9 octobre...