CFM International a annoncé que les essais d’ingestion de poussières sur les aubes de la turbine haute pression (HPT) du démonstrateur de l’Open Fan RISE, une étape importante pour l’étude de la durabilité du moteur.

Les essais d’ingestion de poussières utilisent un mélange exclusif de sable et d’autres particules, développé par GE Aerospace. Cette campagne d’essais reproduira la résistance des pièces aux conditions de vol dans des environnements d’exploitation difficiles, notamment pour la région du Moyen-Orient.

« Avec le programme de démonstration technologique RISE, nous visons à améliorer la durabilité et l’efficacité avec la même attention. Ce programme intègre les enseignements tirés de la flotte actuelle pour orienter nos futurs moteurs grâce à des essais précoces et fréquents » a expliqué Arjan Hegeman, vice-président pour l’avenir de l’aviation chez GE Aerospace.

Le cœur du moteur RISE, particulièrement compact, constituera l’une des principales briques technologiques du démonstrateur de moteur non caréné proposé par la coentreprise de Safran Aircraft Engines et de GE Aerospace et qui vise la future génération de monocouloirs attendue à partir du milieu de la prochaine décennie.

CFM International précise que plus de 3 000 cycles d’endurance sur les aubes de turbines haute pression ont été menés depuis le début de l’année.

De son côté, Safran Aircraft Engines poursuit la construction d’un nouveau banc d’essai avec une cuve de 8 mètres de diamètre sur son site de Villaroche, près de Melun, en vue de réaliser des essais de modules du RISE à partir de l’année prochaine.

Pour rappel, le motoriste du groupe Safran a testé au premier semestre trois configurations d’aubes visant à démontrer la tenue mécanique de ces pièces de grande dimension (plus de 1,6 mètre de long), ainsi que l’amélioration des performances aérodynamiques et acoustiques. Plus de 175 tests d’ingestion et d’endurance ont ainsi été réalisés dans les bancs d’essai du site de Villaroche.