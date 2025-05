Sept mois après avoir livré le tout premier A321XLR, Airbus célèbre une autre première : la livraison du premier modèle équipé de GTF de Pratt & Whitney. Cet appareil a été remis à Wizz Air le 20 mai, au cours d’une cérémonie à Hambourg. Il est rattaché à la filiale britannique du groupe.

Wizz Air a commandé 47 exemplaires de l’A321XLR et devrait en recevoir six cette année. Ils lui permettront d’étendre son rayon d’action et notamment de desservir plus efficacement le Moyen-Orient. Le groupe low-cost hongrois promet de nouvelles destinations qui ne lui étaient auparavant pas accessibles et n’étaient desservies qu’en gros-porteurs par des compagnies concurrentes, les routes de six heures de vol étant désormais à sa portée.

Malgré la longueur des vols envisagés, il n’a pas renoncé à son modèle. Ses A321XLR seront donc aménagés en configuration monoclasse et compteront 239 places.

Le groupe Wizz Air exploite actuellement 230 appareils de la famille A320, et tous sont motorisés par Pratt & Whitney (GTF ou V2500 en fonction des modèles). Il détient encore des commandes pour 295 appareils.

Pratt & Whitney souligne de son côté que le GTF a été choisi par treize clients pour motoriser plus de 200 A321XLR.