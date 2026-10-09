Airbus annonce avoir livré 72 appareils à ses clients en septembre, un nombre stable par rapport à septembre 2025. Les livraisons se composent de huit A220-300, une A319neo, 21 A320neo, 37 A321neo, deux A330-900 et trois A350-900.

Sur les neuf premiers mois de l’année, l’avionneur a ainsi remis 547 appareils à 84 de ses clients. Pour rappel, son objectif sur l’année est de livrer environ 870 avions.

En parallèle, dix-sept appareils ont été inscrits au carnet de commandes, quinze A320neo d’Air Cairo et deux A321neo de FLYONE Armenia. Ainsi, depuis le début de l’année, Airbus a enregistré des commandes brutes pour 1 174 appareils (1 105 en commandes nettes).