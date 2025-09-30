Le flux des livraisons d’A320neo à Air Arabia vient de commencer. Le premier des 120 appareils que la compagnie arabe a commandés en 2019 vient de lui être remis, au cours d’une cérémonie à Sharjah. Il entrera en service le 1er octobre sur la liaison Sharjah – Bangkok. D’autres livraisons sont attendues d’ici la fin de l’année.

Air Arabia précise que ses appareils seront motorisés avec le LEAP-1A de CFM International. Comme le reste de la flotte, ils seront aménagés en configuration monoclasse et pourront accueillir 174 passagers.

La commande de 2019 portait sur l’acquisition de 73 A320neo, 27 A321neo et vingt A321XLR. Ces appareils doivent nourrir la croissance de la low-cost, en lui permettant d’étendre son réseau et de se renforcer sur ses marchés actuels. Ils ne renforceront pas uniquement les opérations de sa base principale de Sharjah mais également celles de ses autres hubs et filiales, à Abou Dhabi, à Ras al Khaimah, au Maroc, en Egypte et au Pakistan (auprès de Fly Jinnah).

Air Arabia exploite actuellement une flotte de 83 Airbus de la famille A320.