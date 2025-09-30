Un nouveau procès en appel concernant l’accident du vol AF447 Rio-Paris s'est ouvert à la cour d'appel de Paris pour une durée de deux mois, 16 ans après la catastrophe de l’A330 qui avait causé la mort des 228 occupants de l’appareil.

Dans ce nouveau procès, Airbus et Air France sont poursuivis pour « homicides involontaires », les familles des victimes et les parties civiles souhaitant obtenir une reconnaissance pénale des responsabilités. Ces deux mois seront indiscutablement encore bien éprouvants, tant pour les membres des familles qui y assisteront que pour ceux qui représenteront l’avionneur et la compagnie aérienne, notamment leurs dirigeants.

Mais contrairement à ce qu’avancent certains avocats des parties civiles, il ne s’agit pas d’un procès sur la sécurité aérienne...