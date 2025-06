Saab et la Direction générale de l’armement (DGA) ont signé ce jour une déclaration d’intention conjointe concernant la vente à la France de l’avion AEW&C (Airborne Early Warning and Control) GlobalEye de Saab, incluant les équipements au sol, la formation et le soutien.

Cette déclaration d’intention conjointe, signée aujourd’hui au Salon du Bourget, inclut l’intention de la DGA d’acquérir deux GlobalEye. Elle prévoit également une option d’achat pour deux appareils supplémentaires.

Les GlobalEye viendraient épauler et remplacer les quatre Boeing E-3F AWACS (Airborne Warning and Control System) de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE). Les AWACS français doivent rester opérationnels jusqu’en 2035 au moins.

Une procédure de notification finale pour finaliser l’achat va maintenant suivre. La DGA a indiqué qu’un contrat devrait être finalisé dans les prochains mois. L’avionneur suédois précise que les parties n’ont pas encore conclu de contrat et qu’il n’a pas encore reçu de commande liée aux futurs GlobalEye français.

« Nous saluons l’annonce faite aujourd’hui par la France concernant son intention d’acquérir GlobalEye, qui permettra aux forces armées françaises d’améliorer leur connaissance situationnelle et leur détection des menaces dans les domaines aérien, terrestre et maritime. Notre solution permettra à la France de conserver un contrôle souverain total sur sa capacité de détection et de contrôle aéroportés », a déclaré Micael Johansson, président-directeur général de Saab.

Le GlobalEye est basé sur la plateforme d’avion d’affaires Global 6000/6500 de Bombardier. L’appareil est équipé du radar AESA Erieye Extended Range, avec un pouvoir de détection supérieur à 550 kilomètres, ainsi que d’une suite de capteurs avancés et d’un système de commande et de contrôle intégré.

Les premières rumeurs visant à l’acquisition de GlobalEye par la France remontent à l’été dernier.

Parallèlement, Saab a également signé un accord-cadre avec Sabena technics portant sur des travaux de modification relatifs aux GlobalEye. Cet accord à long terme vise à jeter les bases des futures relations commerciales entre les deux entreprises, couvrant les modifications d’aéronefs complexes et les services. L’avionneur précise que la transformation de la cellule en plateforme GlobalEye implique un travail technique complexe et de grande envergure, nécessitant un personnel hautement qualifié et dédié.