Décidément, le C-130 n’a plus vraiment la cote sur le Vieux Continent. Le ministère lituanien de la Défense nationale a annoncé que l’Embraer C-390 Millennium avait été choisi comme son futur avion de transport militaire. L’annonce est intervenue à l’occasion du Salon du Bourget.

La Lituanie devait prochainement commander trois exemplaires de l’avion de transport tactique brésilien, des appareils qui viendront s’ajouter aux C-27J Spartan (Leonardo) de la flotte de l’armée de l’air du pays (LTAF).

« Nous avons soigneusement étudié les différents types d’avions de transport militaire disponibles sur le marché et notre évaluation a clairement démontré que le C-390 Millennium est la plateforme la plus adaptée à nos besoins opérationnels militaires nationaux. Par conséquent, la Lituanie a choisi la société Embraer pour la suite des négociations et prévoit de finaliser le contrat d’acquisition dans les prochains mois », a déclaré Loreta Maskaliovienė, vice-ministre lituanienne de la Défense nationale.

La Lituanie vient ainsi rejoindre un nombre croissant de pays membres de l’OTAN à avoir adopter les C/KC-390, notamment le Portugal, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la République tchèque, la Suède et la Slovaquie.

En Europe, l’appareil est déjà en service au Portugal (deux exemplaires livrés sur les six commandés) et en Hongrie (un sur les deux commandés).

De nombreuses autres campagnes sont actuellement en cours pour imposer l’avion de transport militaire brésilien dans le monde, et notamment en Europe. On pense évidemment à la Pologne, mais aussi à la Finlande, à la Grèce et à la Roumanie.