La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) a confirmé l’acquisition de son premier avion de transport tactique C‑130J auprès de Lockheed Martin, devenant le premier client du Super Hercules en Amérique latine. Le contrat, finalisé fin 2025 via le dispositif américain Foreign Military Sales (FMS), porte sur un unique appareil dans sa version allongée (C‑130J‑30), offrant ainsi 4,5 m supplémentaires d’espace en soute par rapport au C‑130J standard.

Cette commande s’inscrit dans la modernisation de la flotte de transport de l’armée de l’air mexicaine, qui exploite trois vénérables Hercules (deux anciens C‑130K‑30 de la Royal Air Force et un L‑100‑30) pour des missions de transport, d’évacuation sanitaire et de secours en cas de catastrophe. Le C‑130J‑30 doit permettre d’augmenter la capacité d’emport et l’endurance tout en capitalisant sur l’infrastructure de maintenance déjà en place au Mexique.

Sa livraison est prévue pour novembre 2028.

Le Mexique prévoit de retirer ses deux anciens C-130K en 2027 et son L‑100‑30 en 2028.