Latecoere se réjouit d’avoir remporté un nouveau contrat avec Airbus Helicopters. L’équipementier a annoncé le 13 octobre qu’il allait fournir des panneaux de commande cockpit (Cockpit Control Panels – CCP) pour le programme H175.

L’hélicoptère de catégorie super-moyenne va en effet être doté d’une nouvelle configuration Full Icing Protection System (FIPS), un système de protection antigivrage conçu pour élargir significativement l’enveloppe opérationnelle de l’appareil dans ce type de conditions, et le rendant plus sûr pour des missions dans des régions exposées à des climats rigoureux.

Latecoere fournira des panneaux de commande cockpit supplémentaires contribuant à la gestion, à la surveillance et au contrôle de fonctions essentielles de l’appareil.