L’autorité saoudienne de l’aviation civile (GACA) a octroyé une autorisation d’exploitation pour opérateurs étrangers à AirX. Elle permet ainsi à la compagnie maltaise de proposer des vols privés à la demande dans le royaume, répondant ainsi à la demande en matière d’aviation d’affaires et de tourisme haut de gamme.

Cette autorisation s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transport et de logistique, qui veut faire de l’Arabie saoudite le premier marché aéronautique du Moyen-Orient d’ici 2030. Pour cela, les autorités favorisent le développement de nouvelles compagnies saoudiennes mais ouvrent également le ciel aux opérateurs étrangers.