La commission budgétaire du Bundestag allemand a officiellement approuvé l’acquisition de nouveaux Eurofighter Typhoon le 8 octobre, marquant une nouvelle étape dans la modernisation de la flotte de combat de la Luftwaffe. Cette commande avait été annoncée par l’ancien chancelier allemand Olaf Scholz en juin 2024, lors du salon ILA.

La commande porte sur 20 Eurofighter Typhoon Tranche 5 pour un montant total de 3,75 milliards d’euros, incluant moteurs, pièces de rechange et équipements associés. Les livraisons sont programmées entre 2031 et 2034, avec l’assemblage prévu chez Airbus Defence and Space à Manching (Allemagne).

Ces nouveaux appareils marqueront un saut générationnel grâce à l’installation ECRS Mk1 (Eurofighter Common Radar System) et de suites de guerre électronique avancées, dont le système d’autoprotection AREXIS de Saab, ainsi qu’avec la possibilité d’emport de missiles anti-radar pour les missions SEAD/DEAD (suppression et destruction des défenses aériennes ennemies) de type AGM-88E (groupe RTX).

Cette nouvelle tranche permettra à l’Eurofighter de reprendre les missions actuellement assurées par la flotte vieillissante de Tornado ECR, garantissant le maintien des capacités en guerre électronique au sein de la Bundeswehr et pour le compte de l’OTAN.

Les Tornado IDS (Interdiction/Strike) et Tornado dédiés au partage nucléaire, stationnés principalement à Büchel, seront quant à eux retirés plus tôt, avec l’arrivée des F-35A et leur certification pour les missions nucléaires attendue à partir de 2027.

La dernière commande d’avions de combat Eurofighter de l’Allemagne remontait seulement à 2020, avec le contrat des 38 appareils de la Tranche 4 « Quadriga » de la Luftwaffe. Ces avions (30 monoplaces et 8 biplaces), livrables d’ici 2030, sont destinés à venir remplacer les plus anciens exemplaires de l’armée de l’air allemande (tranche 1).