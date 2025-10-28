BOC Aviation a signé un nouvel accord de location avec la compagnie aérienne chinoise Zhejiang Loong Airlines (Loong Air) portant sur trois Airbus A320neo.

Les appareils proviendront du carnet de commandes existant du loueur singapourien auprès d’Airbus et seront motorisés par des LEAP-1A de CFM International.

Les livraisons sont programmées pour 2027.

Basée à l’aéroport international de Hangzhou Xiao Shan, Loong Air aligne aujourd’hui une flotte de 74 appareils, tous des monocouloirs de la famille A320/A320neo d’Airbus. La compagnie assure plus de 140 lignes régionales et internationales.