L’abandon du programme d’ATR 42-600S n’a pas refroidi Abelo. La société de leasing a conclu plusieurs accords avec l’avionneur européen, qui vont lui permettre d’intégrer treize ATR à sa flotte sur les quatre prochaines années.

Elle a tout d’abord converti les dix ATR 42-600S, la version à décollage et atterrissage courts dont l’abandon a été officialisé en novembre dernier, qu’elle avait en commande. Elle recevra désormais cinq ATR 42-600 et cinq ATR 72-600. Par ailleurs, elle a confirmé une commande de trois ATR 72-600 supplémentaires, des options sécurisées à l’automne 2023.

Très présente sur le marché de l’aviation régionale, Abelo estime que celui-ci présente d’importantes opportunités de remplacement, y compris parmi ses clients actuels.

« Avec des créneaux de livraison qui s’échelonnent jusqu’en 2029, cette expansion de flotte renforce la collaboration à long terme entre ATR et Abelo et notre vision commune d’améliorer la connectivité régionale et de fournir des solutions de transport aérien de premier plan aux passagers de réseaux divers. Ces ATR 42 et 72 supplémentaires permettront à Abelo de continuer à répondre efficacement à la demande du marché », commente Nathalie Tarnaud Laude, présidente exécutive d’ATR.