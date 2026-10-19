Qantas Freight a reçu le premier des trois nouveaux Airbus A321P2F qu’elle exploitera dans le cadre de la prolongation de son partenariat avec Australia Post. Les appareils, dont le dernier sera livré d’ici mars 2027, lui permettront répondre à la demande de livraisons rapides de colis en Australie, liée au commerce en ligne.

Ils augmenteront en effet de 20 % les capacités de sa flotte dédiée, remplaçant les trois BAe 146-300 qui viennent de la quitter. Le premier exemplaire arrive notamment pour soutenir l’activité lors de la période du black Friday (fin novembre) et de Noël.

« En collaboration avec Qantas, nous investissons dans les infrastructures qui assurent la connectivité de l’Australie. L’arrivée de ces appareils, parallèlement à l’ouverture du terminal de fret ouvert 24 heures sur 24 de l’aéroport international de Western Sydney, contribuera à renforcer la résilience et la capacité de notre réseau pour les années à venir », ajoute Mark Davies, directeur général de la flotte de transport longue distance et des services spéciaux chez Australia Post.