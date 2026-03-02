La société américaine Jetstream Aviation Capital a livré un troisième ATR 72-600 à Aurigny Air Services, la compagnie aérienne régionale de Guernesey, dans les îles Anglo-Normandes.

L’appareil, numéro de série 1167, a été remis au transporteur le 28 février dans le cadre d’un contrat portant sur plusieurs ATR 72-600 entre le loueur et la compagnie régionale.

À l’instar des deux premiers exemplaires livrés par Jetstream en 2024, cet appareil viendra assurer les vols réguliers et charters d’Aurigny entre les îles Anglo-Normandes, la France, l’Irlande et le Royaume-Uni.

Aurigny poursuit ainsi la modernisation de sa flotte autour de l’ATR 72-600, déjà retenu par la compagnie pour remplacer ses anciens ATR 72-500 et assurer la desserte de ses liaisons principales au départ de Guernesey.

La compagnie aérienne régionale avait réceptionné son premier ATR 72-600 en 2019, un appareil qui introduisait alors le système EVS (Enhanced Vision System) ClearVision afin de faciliter les opérations par basse visibilité, la plateforme de Guernesey étant particulièrement sujette au brouillard au printemps.