En pleine restructuration de ses activités, Play a annoncé le 28 mars qu’elle avait obtenu un certificat de transporteur aérien de la part de l’autorité de l’aviation civile maltaise pour sa filiale Play Europe. Elle va ainsi pouvoir avancer dans la transformation de son modèle économique.

En effet, Play a constaté d’importants changements sur le marché de l’Atlantique Nord, marqué par une forte hausse de l’offre de ses concurrentes. En conséquence, sa stratégie visant à faire de l’aéroport de Reykjavik un hub transatlantique n’a pas rencontré le succès prévu et les résultats ont été particulièrement décevants en 2024. Elle a ainsi décidé de transformer son modèle économique pour se concentrer sur ses activités les plus rentables : les vols point-à-point de loisir au départ de l’Islande, qui fonctionnent particulièrement bien sur l’Europe du Sud.

Par ailleurs, elle a décidé de mettre une partie de sa flotte à la disposition de compagnies tierces, ce que prendra en charge Play Europe. Play a déjà réalisé des opérations de ce type durant la saison hiver avec GlobalX, basée à Miami, et a désormais un accord avec une compagnie d’Europe de l’Est, qui louera trois appareils sous AOC maltais et les fera voler en Europe, avec des équipages Play Europe qui seront recrutés dans le pays de la compagnie cliente.

Pour le moment, un Airbus A321neo a été transféré sous certificat maltais (9H-PEA), mais deux à trois autres devraient le rejoindre prochainement. Play exploitant une flotte de dix A320/A321neo, six à sept appareils resteront sous certificat islandais pour assurer l’offre de vols low-cost classique de la compagnie.

« Il s’agit d’une étape importante pour nous. Ces projets de location généreront une rentabilité pour PLAY conforme aux prévisions antérieures et rendront les opérations de la société plus prévisibles et plus stables, avec des perspectives financières positives. La réception du CTA maltais aujourd’hui, bien avant la date prévue, est le résultat d’un travail inlassable réalisé avec un professionnalisme remarquable par notre équipe au cours des derniers mois, et nous sommes très fiers de cette étape », a commenté Einar Örn Ólafsson, PDG de PLAY.