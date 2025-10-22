Indonesia AirAsia va porter sa flotte à environ 100 appareils dans les prochaines années. Cette annonce a été confirmée par Tony Fernandes, le PDG de Capital A, lors de l’événement Forbes Global CEO Conference qui s’est tenu à Jakarta mi-octobre.

L’objectif est de faire passer la flotte de la filiale indonésienne de 24 Airbus A320 aujourd’hui à une centaine de monocouloirs, grâce à l’introduction progressive des nouveaux appareils de la famille A320neo. À noter qu’Indonesia AirAsia n’est pas encore opératrice de la famille A320neo.

Tony Fernandes a par ailleurs indiqué que l’Indonésie figurait parmi les marchés les plus prometteurs du groupe AirAsia, l’aéroport de Jakarta-Soekarno Hatta devant se positionner comme un véritable hub avec de nouvelles liaisons vers l’Asie du Nord, l’Australie et le Moyen-Orient.

La croissance de la flotte d’Indonesia AirAsia répond à un contexte de forte hausse du trafic aérien en Asie-Pacifique, estimée à +7,9% en 2025 selon les prévisions de l’IATA.

Le groupe Capital A attend aujourd’hui plus de 370 nouveaux A321neo commandés chez Airbus (dont des A321XLR), des appareils livrables d’ici 2032.

Pour rappel, les compagnies AirAsia ambitionnent de transporter 150 millions de passagers par an d’ici 2030, contre 63 millions l’année dernière.